Diese Tastenkombination belebt das iPhone wieder

Jeder kennt es, die Kälte zwingt das iPhone in die Knie. Es gibt aber eine Tastenkombination, die das geliebte Smartphone zurückholt. Wie das funktioniert und an was das Abschalten liegt, zeigt das Video oben.

Umfrage Wie lange hält Ihr Handy-Akku? 24 Stunden.

Zwölf Stunden.

Zwei Tage.

Sechs Stunden.

Weniger als sechs Stunden.

Ich habe kein Smartphone.

Trotzdem: Meist ist das iPhone beim Abschalten sowieso schon auf einem niedrigen Batteriestand und sollte demnach auch bald ans Netz. Außer, man will diese App nutzen.

Denn nur wer fast keinen Saft mehr hat, kann die App "Die With Me" starten. Im Chat tauschen sich Nutzer ein letztes Mal aus, bevor der Akku schlapp macht.

(red)