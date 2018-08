Diese Youtuber schlagen sich bald die Köpfe ein

Am 25. August ist es so weit: Die beiden erfolgreichsten Brüdergespanne der internationalen YouTube-Szene steigen gegeneinander in den Ring. Das große Doppel-Battle wird in der Manchester Arena stattfinden.

Dabei wird US-Amerikaner Logan Paul (23) gegen seinen britischen Kontrahenten KSI (25) antreten und auch deren jeweils jüngere Brüder Jake Paul (21) und Deji (21) werden sich die Fäuste um die Ohren hauen!

Die Pauls scheinen den bevorstehenden Live-Fight allerdings ziemlich gelassen zu sehen – sie machten schon wieder auf Instagram Faxen: In Badehose und Gesichtsmaske läuteten sie den Prügel-Countdown ein. Warum es überhaupt zu der Boxerei kommt? KSI hatte Logan vor einiger Zeit zu dem Wettstreit aufgefordert – kurz darauf zogen ihre jüngeren Geschwister nach und das Mega-Event stand in den Startlöchern.

Skandal zu Jahresbeginn



Logan Paul dürfte einigen ein Begriff sein. Anfang des Jahres sorgte der Youtuber für einen riesigen Skandal: Er verbrachte eine Nacht im "Selbstmord-Wald" in Japan. Dort empörte er seine Fans, als er eine Leiche entdeckte und mit der Kamera draufhielt.

(slo)