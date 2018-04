Dieses bizarre Gadget erkennt, was Sie denken

Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben ein neuartiges Computerinterface erfunden. Mit AlterEgo können Nutzer freihändig und ohne Worte technische Geräte steuern. Auf den ersten Blick scheint es, als könne das Gadget Gedanken lesen. Das ist aber nicht so.

Umfrage Wären Sie interessiert, ein Cyborg zu werden? Ja, auf jeden Fall.

Noch nicht, aber vielleicht irgendwann.

Nein, das kommt auf keinen Fall in Frage.

Das habe ich mir noch nie überlegt.

Video Erster Cyborg der Welt kann Farben hören Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Um zu identifizieren, was für Befehle der Nutzer gibt, setzen die Forscher auf Subvokalisierung, auch stille Sprache genannt. Das bedeutet konkret: Man denkt sich Wörter, spricht sie aber nicht aus, also zum Beispiel wenn man einen Text liest, die Worte dabei aber nur innerlich mitspricht. AlterEgo funktioniert dabei ähnlich wie eine motorisierte Beinprothese. Diese erfasst die elektrischen Signale des Gehirns an die Muskeln, um dann die Prothese entsprechend zu bewegen.

Elektroden am Kiefer

Bei der Sprache sei dies etwas komplexer, erklären die Forscher. Bei der Subvokalisierung wird das elektrische Signal, das unser Gehirn an Muskeln im Gesicht und im Hals aussendet, ebenfalls aufgezeichnet. Dieser Impuls wird danach in einen Computerbefehl übersetzt. In einem Test mit zehn Probanden betrug die erfolgreiche Übersetzungsrate 92 Prozent.

Die elektrischen Impulse werden am Kiefer abgegriffen, da die Signale dort am stärksten und am zuverlässigsten sind, wie der MIT-Forschungsleiter Arnav Kapur erklärt. Zusätzlich zu den Elektroden am Kiefer verfügt AlterEgo auch über eine Art Kopfhörer – jedoch nicht im klassischen Sinn. Audiosignale, wie zum Beispiel die Antworten eines virtuellen Assistenten, werden über Knochenschall am Ohr übertragen. Der Vorteil: Die Träger können so ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen.

Telepathische Kommunikation

Ziel des Projekts sei es gewesen, etwas zu bauen, was Mensch und Maschine in gewisser Weise verschmilzt, sagen die Forscher. Sie hoffen zudem, dass eines Tages damit auch die Kommunikation von Mensch zu Mensch möglich wird. Für Außenstehende könnte das dann wie Telepathie wirken.

(tob)