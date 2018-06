Drohnen im Urlaub? Hier landet man dafür im Knast

Es wäre so schön: Am Strand oder am Berg einfach die Drohne steigen lassen, unvergessliche Urlaubsfotos knipsen und mit Freunden und Familie in den sozialen Netzwerken teilen.

Umfrage Besitzen Sie eine Drohne? Ja, das ist eine tolle Erfindung. 24 % 24 % Nein, sowas brauche ich nicht. 50 % 50 % Noch nicht, aber vielleicht kaufe ich mir eine. 26 % 26 % Insgesamt 228 Teilnehmer

Wenn Sie das vorhaben, dann sollten Sie unser Video ansehen. Drohnen im Urlaub können in bestimmten Ländern nicht nur zu rekordverdächtigen Strafen, sondern sogar zum Gefängnisaufenthalt führen.

(red)