Eine Liebesbotschaft, so großartig wie Ihr Partner!

Smartphones sind nicht nur unverzichtbare Helfer geworden, sondern werden auch kritisiert. Doch zurecht? Wie nutzen Menschen ihre Smartphones eigentlich und was machen sie damit, wenn es um die Beziehung mit ihren Liebsten geht? Im Rahmen der Kampagne führte Huawei im Jänner 2018 eine Studie durch, um Antworten zu liefern.

Umfrage Glauben Sie an die ewige/große Liebe? Felsenfest!

Nein!

Glaube schon, aber nicht jeder hat das Glück sie zu finden.

Ich hoffe darauf

Keine Ahnung

Die Ergebnisse der Studie "Smart(phones) Relationships", die von IPSOS in insgesamt zwölf Ländern durchgeführt wurde, zeigen, dass mobile Endgeräte ein wichtiges Element des täglichen Lebens sind. Und obwohl eine hohe Anzahl der Befragten ihr Smartphone im Grunde überall mit hinnehmen, sind ihnen ihre Liebsten dennoch viel wichtiger.

Sei denen nah, die dir wichtig sind!

Die Antworten inspirierten Huawei zu einer Kampagne, die die Bedeutung des Smartphones im täglichen Leben bestätigt und Menschen gleichzeitig dazu anregt, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Der Valentinstag ist eine ideale Gelegenheit für die Botschaft dieser Kampagne: "sei denen nah, die dir wichtig sind!"

"Wir Menschen möchten immer möglichst viel über unsere Mitmenschen erfahren, um Prognose-Sicherheit zu deren Verhalten zu bekommen. Da man aber meist nicht weiß, womit sich eine Person gerade am Smartphone beschäftigt, schafft dies natürlich Unsicherheit und es werden oft falsche Vorurteile gebildet. Und falsche Vorurteile sind die Basis für die täglichen Missverständnisse im Umgang miteinander", so Verhaltensforscher Gregor Fauma.

Gigantische Liebesbotschaft schicken!

Das Kampagnenvideo zeigt ein Mädchen, das offensichtlich ihr Smartphone nicht aus den Händen legen kann. Huawei und die Seher begleiten sie durch unterschiedliche Alltagssituationen, bei denen stets der Fokus auf dem Smartphone liegt. Am Ende wird klar, dass sie nur ihren Liebsten am anderen Ende der Welt vermisst.

Zusätzlich zur Kampagne gibt es für alle Verliebten in Wien in Kooperation mit "Heute" die besondere Möglichkeit, eine einzigartige Liebesbotschaft im Huawei Service Store (Am Fleischmarkt 18, 1010 Wien), beim Saturn im Gerngross oder beim MediaMarkt in The Mall, Wien Mitte oder über "Heute" zu hinterlassen, die dann vom 10. bis zum 14. Februar 2018 auf dem gigantischen Screen am Wiener Hauptbahnhof gezeigt wird.

