Gelöscht! Tesla und SpaceX nicht mehr auf Facebook

Im Zuge des Facebook-Datenskandals muss Gründer Mark Zuckerberg nicht nur herbe Kritik von Datenschützern einstecken. Zahlreiche User kündigten auf Twitter bereits an, ihre Benutzerkonten zu löschen. Dem schlossen sich nun auch das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX und der Elektroauto-Hersteller Tesla an.

Als ein User auf Twitter Elon Musk aufforderte, die Facebook-Seite von SpaceX zu löschen, antwortete Musk: "Mir war gar nicht klar, dass es eine gibt. Werde ich machen."

Kurz darauf forderte ihn ein weiterer User dazu auf, auch die Tesla-Facebook-Seite zu löschen. Musks Antwort: "Auf jeden Fall. Schaut eh ziemlich fad aus."Gesagt getan. Beide Unternehmen sind nicht mehr auf Facebook vertreten. Beide Seiten hatten zuvor rund 2,6 Millionen Facebook-Fans.

Instagram-Accounts nicht gelöscht

Die Instagram-Accounts seiner beiden Unternehmen hat Musk bis dato jedoch trotz Zurufen von Twitter-Usern noch nicht gelöscht. Instagram gehört ebenfalls zu Facebook. "Instagram ist ok, solange es unabhängig bleibt", meint Musk. Er habe Facebook selbst ohnehin nie genutzt, seine Unternehmen hätten darüber hinaus nie Werbung geschaltet. "Ihr müsst nicht glauben, dass ich jetzt ein Märtyrer bin oder meine Firmen einen schweren Schlag hinnehmen müssen", gibt er sich bescheiden.

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care.