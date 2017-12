Elon Musk schießt seinen Tesla wirklich ins Weltall

Immer wieder sorgt Elon Musk mit seinen wahnsinnigen Ideen für Aufsehen. Zuletzt sprach er davon, einen Tesla-Roadster mit einer seiner Raketen ins All zu schießen.

Das wurde vielerorts als Unsinn abgestempelt. Nun veröffentlichte Musk ein Foto, das sein Elektroauto an Bord der neuen Space-X-Rakete Falcon Heavy zeigt.

Eine Milliarde Jahre lang in der Mars-Umlaufbahn

Der Start soll bereits im Januar 2018 erfolgen. Zum Bild schreibt Musk: "In der Regel enthalten Testflüge neuer Raketen Massensimulatoren in Form von Beton- oder Stahlblöcken. Das erschien mir extrem langweilig. Deshalb haben wir beschlossen, etwas Ungewöhnliches ins All zu schicken."

Mit dem Vorhaben nimmt sich der Tesla-Gründer aber auch wohl selbst aufs Korn: Im April suchte er nach dem "dümmsten Ding", dass man ins All schicken könnte. Nun scheint die Wahl auf den roten Tesla gefallen zu sein. Geht es nach Musk, so soll die Rakete eine Milliarde Jahre lang um den Mars kreisen.



(slo)