Beste Insta-Poesie stammt von einem Wiener Bot

Computer sind präzise und exakt, übertreffen den Menschen in vielen Disziplinen schon. Jetzt brillieren sie auch an dem Punkt, an dem die Seele aller Ü40-er versteckt liegt: Nachdenkliche Sprüche mit Bildern.

"Feuerzeug wie Butter"

Der Bot @eloquentron3000 wühlt sich nämlich durch den Dschungel der deutschen Sprache, um scheinbar willkürliche Worte autonom zu großen Gedanken zusammenzusetzen. Ein Beispiel: "Taktlosigkeitenweltkrieg / Tellergebühr / Manipulierend / Feuerzeug wie Butter / Café wie Butter zieren / Penis".

Gemeinsam mit hübsch passenden Bildern – Sonnenuntergang, Meer, die Silhouetten von Hipstern – landen seine Werke täglich auf Instagram.

Eigentlich für Slam gedacht

Programmiert wurde der Bot vom Wiener Poetry Slammer Fabian Navarro, der eigentlich einen kleinen digitalen Assistenten fschaffen wollte. Da Computer meistens aber nicht sonderlich sexy oder witzig sind, musste er sich für seine Kreation einen neuen Nutzen ausdenken. Und was gibt’s Schöneres, als andere Menschen mit tiefgründigen Sprüchen durch den Alltag zu helfen?

