Erster "digitaler Skilehrer" wedelt in Schladming

Revolutioniert das die Zukunft des Ski-Trainings? In der Urlaubsregion Schladming-Dachstein können Gäste derzeit einen digitalen Skilehrer namens "Carv" testen. Über millimeterdünne Schuheinlagen werden Daten wie Geschwindigkeit, Druckverteilung der Füße, Kraftaufwand, Rotation oder Ausrichtung der Ski laufend gemessen.

Die aufgezeichneten Ergebnisse werden an eine Smartphone-App via Bluetooth gesendet. Die in Echtzeit analysierten Werte können dem Skifahrer auch bereits während der Fahrt auf In-Ear-Kopfhörern mitgeteilt werden. Nach dem Abschwingen, am Lift oder in der Skihütte macht der digitale Skilehrer Verbesserungsvorschläge zum Fahrstil.

Während der digital Skilehrer den menschlichen Lehrer nicht ersetzen soll, ist er vor allem für fortgeschrittene Sportler interessant. Sie können im Alleingang ihre Fehler analysieren und ihr Können steigern. Betrieben wird das Projekt von "Next-Incubator", dem Open Innovation Lab der Energie Steiermark.

(red)