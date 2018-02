Lovestory-Aktion: HEUTE stellt den Gewinner vor!

Der romantischste Tag des Jahres - der Valentinstag am 14. Februar - liegt bereits hinter uns. Doch die Romantik darf und soll jeden Tag gelebt werden. In diesem Sinne geht es weiter: HEUTE & HUAWEI wollten zu diesem besonderen Anlass Ihre Liebesgeschichte hören.

Die HEUTE-Redaktion wurde förmlich von wunderschönen, romantischen Storys überflutet; jede einzelne Story hätte die beste sein können, aber letzendlich konnte nur eine das Rennen machen.

HEUTE & HUAWEI stellen den Gewinner der Lovestory-Aktion zum Valentinstag 2018: Daniel aus Kematen an der Krems erhält das neueste Flaggschiff – das HUAWEI Mate10 Pro und die Botschaft an seine Liebste erscheint auch in der Tageszeitung HEUTE am Freitag, den 15. Februar 2018!

Sieger-Lovestory von Daniel & Tamara

Mein Mäuschen und ich trafen uns zum ersten Mal bei einem Blind-Date am Valentinstag vor genau sieben Jahren! Am Anfang war es noch etwas komisch und angespannt, doch je länger der Abend dauerte, umso lustiger und lockerer wurde es! Und wie man sieht, es lohnt sich immer was Neues zu probieren! Mittlerweile kann ich es mir ohne meinen Sonnenschein nicht mehr vorstellen!

Da der Valentinstag nun unser Jahrestag ist, haben wir uns zur Tradition gemacht jedes Jahr diesen einzigartigen Tag bzw. Abend in jenem Restaurant zu verbringen, in dem wir uns kennengelernt haben. Dieses Jahr werden wir unseren Valentinstag ebenfalls dort verbringen. Heuer haben wir unser, wie man sprichwörtlich sagt "verflixtes siebentes Jahr", lassen uns aber nicht davon unterkriegen. Im Gegenteil, wir freuen uns darüber, dass wir schon so viele atemberaubende Jahre miteinander verbringen konnten!

Wir wollen Euch die anderen Liebesbotschaften nicht vorenthalten und stellen hier eine Auswahl aller Einsendungen vor:

#Addictedtoyou: Human Stories

So gut das Smartphone HUAWEI Mate10 Pro

Huawei Mate10 Pro



(ib)