Zuckerberg kommt zu aufgeweichtem EU-Verhör

Jetzt steht fest: Facebook-Chef Mark Zuckerberg kommt nach Brüssel, wo er vor EU-Politikern aussagen soll. Doch im Gegensatz zu seinem Auftritt vor dem US-Kongress findet die Anhörung nicht öffentlich statt.

Zuckerberg trifft die Vorsitzenden der Fraktionen hinter verschlossenen Türen. Die Entscheidung sei am Nachmittag gefallen, so Parlamentspräsident Antonio Tajani auf Twitter. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses LIBE, Claude Moraes und einige weitere Parlamentarier sollen Zuckerberg zu Datenschutz und Einflussnahme auf Wahlen befragen.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb