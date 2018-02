Facebook-Störung in mehreren Ländern

Auf der Webseite "allestörungen" häufen sich sie Meldungen von betroffenen Nutzern. Es scheint Probleme mit dem Laden der Seite und dem Einloggen zu geben.

Störungszentrum Polen

Am schlimmsten betroffen ist Polen, doch auch in Schweden und Teilen des Baltikums kommt es zu Problemen. Vereinzelte Meldungen gibt es auch in den USA, auf den Philippinen und in Österreich.

Betroffene Nutzer wichen schnell auf Twitter aus, um kollektive Krisenbewältigung zu betreiben oder sich über die Situation lustig zu machen.

Long time no see, twitter#facebookdown — Dheyl Lagramada (@dheyl_lagramada) 22. Februar 2018

+++ Mehr Infos in Kürze +++

