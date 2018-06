Fake News auf Whatsapp führen zu 9 Lynchmorden

Eine Falschmeldung hat in Indien zum Tod von insgesamt neun Menschen geführt. Die letzten zwei Opfer – Toningenieur Nilotpal Das und Künstler Abijeet Nath, beide aus Guwahati, der größten Stadt im Bundesstaat Assam – wurden am Samstagabend von einem Mob erschlagen, als sie in einem Dorf nach dem Weg fragten. Bewohner glaubten, bei den Männern handle es sich um "die Kindsentführer", vor denen sie via Whatsapp gewarnt worden waren.

In den vergangenen Wochen war es vor allem im Süden Indiens zu weiteren sieben Fällen von Lynchjustiz gekommen. Jedes Mal war der Auslöser für die Attacke ein Gerücht auf Social Media gewesen, wonach angeblich Kinder von organisierten Banden entführt werden.

Ein Erklärvideo führt zu falschen Interpretationen

Angefangen hatte alles mit einem Video, auf dem zwei Männer auf einem Motorrad zu sehen sind. Sie fahren in eine Kindergruppe und einer der Männer packt eines der Kinder. Nur: Die Situation ist nicht echt, das Video ist Teil einer Kampagne aus Pakistan, um auf das Thema Kindsentführung aufmerksam zu machen. Der letzte Teil des Clips, in dem dies erklärt wird, wurde weggeschnitten.

Stattdessen wurde die Kurzversion des Videos mit einem Text ergänzt, der vor "Kindsentführern" warnt. Das Video wurde via Whatsapp rege geteilt. Die Panik brach erst richtig aus, als eine regionale Zeitung darüber berichtet und den Bewohnern geraten hatte, Menschen aus anderen Gegenden zu misstrauen.

Polizei klärt über Fake News auf

Es sei schwierig, die Falschmeldungen wieder einzufangen, sobald diese in den sozialen Medien verbreitet würden, sagte Polizist Mukesh Agarwal zur BBC. Derzeit werde eine neue Kampagne geführt, die Menschen auf die Gefahren von Fake News hinweise. Die Polizei fährt auch durch die Dörfer und erklärt über Lautsprecher, dass die "Gerüchte nicht ernst zu nehmen" seien.

Am Montag hat die Polizei von Assam 16 Menschen festgenommen, die in der Attacke auf Nilotpal Das und Abijeet Nath verwickelt waren.

