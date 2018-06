Finanzminister warnt: Diese Mail sofort löschen!

Eine E-Mail verspricht Internet-Nutzern in Österreich derzeit eine Steuerrückzahlung und verlinkt auf eine gefälschte Finanz-Website. Dort sollen die Opfer ihre Bankdaten eingeben, damit ihnen eine Steuerrückzahlung überwiesen wird.

Umfrage Wurden Sie schon mal Opfer eines Internetbetruges? Ja, leider mehrmals.

Ja, 1 Mal.

Nein, noch nie.

Nein, aber umgekehrt, ich zocke Menschen im Netz ab.

Ich weiß es nicht.

Der Wortlaut der E-Mails:

"Betreff: Ihre Steuerrückzahlung



Steuerverwaltung



Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass ein kürzlich erfolgter Versuch einer Rückzahlung auf das bei uns bekannte Konto fehlgeschlagen ist.



Bitte melden Sie sich bei Ihrem Steuerrückzahlungsportal an um die Rückzahlung manuell abzuwickeln. Während des Prozesses können Sie die von Ihnen hinterlegten Kontoinformationen zu aktualisieren



Zahlungsdatum: 21.Juni 2018

Rechnungsnummer: BMF/09WX0091/AT009

Betrag: EUR1,850.00 EUR



HINWEIS: Diese E-Mail gilt as offizieller Abrechnungsbeleg dieser Rückzahlung."

Doch Mail und Website sind eine Fälschung, um an Bankdaten argloser Internet-Nutzer zu gelangen. "Phishing" nennt man diese und ähnliche Betrugsmaschen im Internet, die ihren Opfer die Bankdaten herauslocken wollen.

Finanzamt kontaktiert Bürger nie über E-Mails

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnte am Dienstag erneut vor den betrügerischen E-Mails: "Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt."

Zudem fordert das BMF Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

"Sofort löschen!"

Experten des Finanzministeriums würden bereits unter Hochdruck an der Aufklärung der Phishing-Attacke arbeiten, versicherte Fianzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einer Presseaussendung.

Wenn Sie ein solches oder ein ähnliches E-Mail erhalten haben, sollten Sie den Anweisungen im Text auf keinen Fall folgen und die E-Mails sofort löschen, empfiehlt das Ministerium.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)