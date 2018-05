Flüssig-Verfahren öffnet neue Chancen im 3D-Druck

In einem Aquarium befindet sich eine Flüssigkeit, in der ein Schlauch Formen hineinspritzt. In nur wenigen Minuten entsteht so ein Gegenstand. Dieses Flüssig-Druckverfahren, das Sie im Video oben zu sehen bekommen, soll den 3D-Druck komplett revolutionieren.

Umfrage Würden Sie in einem Haus aus dem 3D-Drucker wohnen wollen? Natürlich! Das ist eine geniale Idee.

Ich müsste es zuerst besichtigen.

Nein.

3D-Drucker sind mittlerweile in der Lage, ganze Häuser innerhalb kürzester Zeit zum Billigstpreis zu drucken.

Doch auch anderswo haben sich Kosten immens senken lassen, sei es bei Ersatzteilen für Fahrzeuge, aber auch bei medizinischen Implantaten. Durch das Flüssig-Verfahren öffnet sich nun wiederum ein ganz neue Chance.

