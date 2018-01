Forscher finden "dumme" Lücke bei WhatsApp

Sicherheitsforscher der Ruhr-Universität im deutschen Bochum haben eine Schwachstelle im Messenger WhatsApp gefunden. Sie sagen, dass jeder, der die Server der App kontrolliert, neue Leute in private Gruppenchats einladen könne, ohne dass dafür Admin-Rechte erforderlich seien.

Sobald sich eine neue Person im Gruppen-Chat befindet, teilt das Telefon jedes Mitglieds der Gruppe automatisch geheime Schlüssel mit der neuen Person und gibt den Zugriff auf alle zukünftigen Nachrichten frei, nicht aber auf vergangene.

"Keinen geheimen Weg"

"Die Privatsphäre der Gruppe ist kompromittiert, sobald das ungebetene Mitglied die neuen Nachrichten lesen kann", sagte Paul Rösler, einer der Forscher, zum Fachmagazin "Wired".

Alex Stamos, Chief Security Officer von Facebook, antwortete auf den Bericht via Twitter und sagte: "Das ist eine beängstigende Schlagzeile, aber es gibt keinen geheimen Weg in die Gruppen-Chats von WhatsApp."

In sum, the clear notifications and multiple ways of checking who is in your group prevents silent eavesdropping. The content of messages sent in WhatsApp groups remain protected by end-to-end encryption.