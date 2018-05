Fotoseite Instagram sperrt Jugendliche unter 16

Ein Kind, das am Abend zusammengekauert und schluchzend auf dem Bett liegt. Der Grund dafür? Weder schlechte Noten, noch Hausarrest oder Streit mit Freunden. Es liegt an der neuen Datenschutzregelung (DSGVO). Das berichtet die deutsche Bloggerin Nele Heise auf ihrer Webseite über ihr Kind. Denn der Teenie checkte vor dem Schlafengehen seinen Insta-Feed und stellte dabei fest, dass sein Account gelöscht wurde. Für sich gerne online zur Schau stellende Teenies ein Weltuntergang.

Der Grund: Seit der neuen Datenschutzregelung in der EU dürfen Jugendliche unter 16 nicht mehr ohne die ausdrückliche Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten auf Instagram verweilen – heißt für datensammelnde Unternehmen: Sie dürfen die Informationen und die viralen Fußabdrücke von Pubertierenden nicht mehr einfach so speichern. So soll man sie besser vor dem bösen Internet schützen.

Unternehmer und Vierbeiner werden gesperrt

"Überrumpelt, geschockt, verzweifelt und wütend" – so beschreibt Nele die Reaktion ihres Kindes. Und auch ihrem Verständnis entzieht sich diese Lage. "Mit dieser ganzen Situation wird Aufwachsenden nicht nur eine eigene (mit anderen Fans geteilte, identitätsstiftende, vor allem auch emotional so bedeutsame) Welt entzogen. Sondern auch die Möglichkeit, in die große, andere Welt da draußen zu blicken, gar in ihr selbst zu wirken", heißt es in ihrem Blogpost.

Aber nicht nur Teenies fühlen sich von Social-Media-Plattformen vor den Kopf gestoßen. Auch Vierbeiner, für die ein Insta- bzw. Twitterprofil angelegt wurde, werden nun von den Plattformen vorübergehend verbannt. Die meisten Katzen auf Twitter sind nämlich jünger als 16 – und der jeweilige Kanal sperrt deshalb den Account. Dasselbe passiert mit Unternehmen oder Blogs. Sie werden mit Pubertierenden verwechselt. Solange man kein 16-jähriges Bestehen vorweisen kann, wird der Account gesperrt – bis man eine Geburtsurkunde sendet.

