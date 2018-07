Für 382.000 Euro können auch Sie damit fliegen

Insgesamt fünf Miniatur-Strahltriebwerke an Armen und Rücken lassen den Träger des Jet-Anzugs abheben. Angetrieben mit Diesel kann man ganz à la Iron Man mit bis zu 50 km/h durch die Luft brausen – für ein paar Minuten.

Richard Browning, so heißt der Erfinder, hat sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Der Brite hat mit seinem Start-up Gravity letztes Jahr den Anzug vorgestellt.

Nun wird erstmals eine Version des Düsen-Anzugs in einem Luxus-Warenhaus in London verkauft. Kostenpunkt: 340.000 britische Pfund, also umgerechnet rund 382.000 Euro. Das Angebot stößt offenbar auf Interesse. Laut CNN wurde ein Anzug bereits verkauft.

(tob)