Wonder Woman crasht Party - "Heute" filmt mit

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot ist das Gesicht der neuen Huawei P20-Serie. Huawei präsentierte die Partnerschaft bei der After-Party "New Era Celebration" der Flaggschiff-Präsentation am 27. März in Paris. Unter großer Geheimhaltung, denn die Anwesenden wussten bis zuletzt nicht, wer da als neues Gesicht gezeigt wird. Und noch weniger, dass die Person auch persönlich vor Ort ist.

Großes Lob für neue Smartphones

"Ich mache viele Fotos mit meinem Smartphone und zuerst war mir gar nicht bewusst, wie wichtig künstliche Intelligenz dabei sein könnte. Gleich zu Beginn habe ich jedoch all die kleinen Dinge bemerkt, über die ich mir dank dem Huawei P20 Pro keine Gedanken mehr machen musste. Zum Beispiel, das perfekte Bild für meine Social Media Profile auszusuchen oder den richtigen Winkel bzw. das passende Licht zu finden", schwärmte Gadot über das neue Smartphone.

"Ja, ich drehe gerade 'Wonder Woman 2'"

Im exklusiv präsentierten TV-Spot (siehe Video) wird Gadot ab Anfang April auch im österreichischen Fernsehen zu sehen sein. Aber auch abseits der neuen Smartphone-Linie plauderte die Schauspielerin zumindest etwas, wenn auch ganz kurz, aus dem Nähkästchen: "Ja, ich drehe gerade 'Wonder Woman 2', ich darf euch leider noch keine Details verraten."

(rfi)