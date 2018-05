Google-Technik nimmt Ihnen das Telefonieren ab

7.000 Personen vor Ort und mehrere 10.000 per Stream haben am Dienstag den Auftakt der Entwicklerkonferenz I/O von Google in den USA verfolgt. Bei dem rund zweistündigen Anlass dominierte vor allem ein Thema: künstliche Intelligenz (KI). In gefühlt jedem zwanzigsten Satz der Redner kam das Schlagwort vor.

Demnach soll die Technologie helfen, dass der Akku bei Android-Handys länger hält, wir Apps schneller finden und E-Mails schneller schreiben. Außerdem wird KI künftig alte Schwarzweißfotos automatisch einfärben können. Auch Googles Assistent wird schlauer. Er bekommt neue Stimmen, die noch natürlicher klingen und sogar lästige Telefonate für uns erledigen kann. So könne der Roboter mit einem Menschen am anderen Ende der Leitung sprechen und selbstständig einen Termin beim Friseur buchen oder einen Tisch im Restaurant reservieren.

Abends wird es schwarzweiß

Mit der kommenden Version des mobilen Betriebssystems wolle man zudem das "digitale Wohlbefinden" der Nutzer fördern. So gibt es eine Reihe von Befehlen, um die Zeit, die man mit dem Handy verbringt, einzuschränken. So zeigt das Telefon künftig an, wie oft man es nutzt. Außerdem soll das Gerät den Nutzern am Abend helfen, herunterzufahren, indem auf dem Display keine Farben mehr angezeigt werden. Natürlich lässt sich diese Funktion auch deaktivieren.

Die Demos bei der Entwicklerkonferenz waren wirklich beeindruckend. Google hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Zuschauern zu zeigen, wohin die Reise geht. Allerdings hat Google auch die Angewohnheit, viele Funktionen nur regional anzubieten. Bis all die oben erwähnten Features auch in Österreich und auf Deutsch verfügbar sein werden, dürfte es wohl noch eine Weile dauern.

Die Vorabversion von Android P ist bereits jetzt verfügbar. Zurzeit kann das mobile Betriebssystem auf Google-Geräten und gewissen Handys der Hersteller Nokia, Sony, Xiaomi, Oppo und anderen installiert werden.

