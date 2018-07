Google Street View startet ab sofort in Österreich

Ab dem heutigen Donnerstag ist Google Street View endlich auch in Österreich verfügbar. Statt einem starten zudem nun neun Kamera-Autos in eine neuen Aufnahme-Phase.

Den Anfang machen die Städte Graz, Linz und Wien – dort wurden im zweiten Halbjahr 2017 Aufnahmen mit dem Street-View-Auto aufgenommen. Laut Google wurden bisher über 3.000 Kilometer öffentliche Straßen aufgenommen. Österreich ist das 87. Land weltweit, das von Google erfasst wurde.

Die nächsten Aufnahmen sollen bereits im Sommer stattfinden, mit neun statt einem Fahrzeug. 20.000 Straßenkilometer soll das Street-View-Netz dann betragen. Google Street View soll ab sofort bis Ende September 2018 vor allem in Klagenfurt, Villach, Bregenz, Feldkirch und Dornbirn unterwegs sein. Von einer flächendeckenden Erfassung kann derzeit also noch nicht die Rede sein, die neuen Bilder werden voraussichtlich erst 2019 in den Kartendienst integriert.



Mit diesen Autos werden Street-View-Aufnahmen gemacht. (Video: Rene Findenig)

Google macht Gesichter und Kennzeichen automatisch unkenntlich. Außerdem kann man mit der "Problem melden"-Funktion weitere Unkenntlichmachungen wie jene von Fahrzeugen oder Gebäuden beantragen. Das Unkenntlichmachen erfolgt dann innerhalb weniger Tage. Probleme gibt es laut Google kaum, obwohl die Bildermenge beachtlich ist. Weltweit wurden über 80 Milliarden Aufnahmen auf über 15 Millionen Straßenkilometern gemacht.

Google Street View-Auto

Museumsquartier bei Nacht

"Wir freuen uns, Street View nun auch in Österreich anbieten zu können. 2017 haben wir angefangen, Aufnahmen einiger Städte in Österreich zu machen. 2018 werden wir den Umfang der Aufnahmen ausweiten. Wie in 86 anderen Ländern der Welt können Nutzer nun auch digital 360-Grad-Aufnahmen von Österreich ansehen, sei es für Freizeit- oder Reise-Planung oder einfach nur, um die Schönheit des Landes vorab auch schon digital zu entdecken", so Dirk Friedrich, der Program Manager von Google in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum besonderen Anlass veröffentlicht Google Austria am Donnerstag auch eine Special Collection vom Museumsquartier Wien. Die Aufnahmen zeigen eine laue Sommernacht aus dem Jahr 2017 – damals wurden Aufnahmen mit einem Kamera-Rucksack gemacht, dem sogenannten Street View Trekker.

Video: Die 10 lustigsten Aufnahmen bei Google Street View

(red)