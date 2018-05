Google streicht "Don't be evil" aus Firmenkodex

Seit dem Jahr 2000 wurde das Firmenmotto "Don't be evil" bei Google kultiviert – bis vor drei Wochen. Seither taucht der Slogan nicht mehr in Googles internem Mitarbeiterhandbuch, dem Code of Conduct, auf.

Wie die amerikanische Website Gizmodo berichtet, wurde eine Passage im Firmenkodex entfernt, die eine ausführliche Erklärung des internen Mottos geliefert hatte. Die entsprechenden Absätze fanden sich das letzte Mal am 21. April im Mitarbeiterhandbuch. Vergleicht man sie mit der Version vom 4. Mai, ist die Passage deutlich kürzer – und jede Bezugnahme auf "Don't be evil" fehlt.

Mitarbeiter beriefen sich auf Motto

Der Slogan wird nun einzig im letzten Satz des Kodex noch erwähnt und auch dies nur indirekt. Google selbst hat sich zur Streichung der entsprechenden Passage bislang noch nicht geäußerst. Zudem datiert die aktuelle Version des Handbuchs auf den 5. April – die Änderung erfolgte allerdings später.

Erst kürzlich hatten mehrere Google-Mitarbeiter gekündigt, um gegen eine Zusammenarbeit mit dem US-Militär zu protestieren. Sie hatten sich dabei auf "Don't be evil" berufen.

(scl)