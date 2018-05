Grimes und Elon Musk feiern Pärchen-Premiere

Es war ein Witz, der sie zusammenbrachte. Elon Musk (46) wollte einen Joke über künstliche Intelligenz twittern, als er merkte, dass Grimes (30) diesen bereits gemacht hatte – drei Jahre vor ihm. Glaubt man der US-Klatschpresse, kam eins zum anderen und die zwei Nerds zusammen.

Umfrage Was halten Sie von Elon Musk und seinen Projekten? Der Typ ist einfach genial.

Ich finde die Tesla-Autos super.

Mir gefallen die Weltraum-Projekte von SpaceX.

Ich halte nicht so viel von Elon Musk.

Ich glaube, Musk ist insgeheim ein Superschurke.

Der Tesla-Gründer und die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, teilen die Leidenschaft für Verschwörungstheorien. Nur so viel: Es geht um Roboter, die in der Zukunft die Weltherrschaft übernehmen und Menschen bestrafen, die nicht bei der Erschaffung künstlicher Intelligenz geholfen haben.

Schritt in die reale Welt

Einen Monat sollen die beiden schon in ihrem gemeinsamen Universum schweben, der Auftritt an der Spendenveranstaltung des New Yorker Metropolitan Museum könnte also durchaus das Outing einer neuen Beziehung sein.

Wie Musk den Medien vor Ort sagte, haben die zwei den Schritt aus der virtuellen in die reale Welt nämlich schon vor der Party gewagt. Bei einem gemeinsamen Nachtessen hätten sie Grimes' Kleid entworfen und dann ein Team mit der Ausführung beauftragt, so Musk.

(bla)