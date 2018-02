Hacker können Benzin-Preis selbst bestimmen

Beim Tanken des Autos den Preis des Benzins selbst bestimmen? Was für viele Autofahrer ein Traum sein dürfte, ist IT-Experten gelungen. Eine Lücke in einer Verwaltungssoftware für Tankstellen machte es möglich.

Umfrage Sind Sie schon einmal Opfer eines Hackerangriffs geworden? Ja, leider schon.

Nein, zum Glück noch nie.

Nicht, dass ich wüsste!

Bildstrecken FBI-Hacker nennt Apple-Mitarbeiter "Trottel" Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Als Ido Naor im vergangenen Juni sein Auto betanken wollte, stürzte das System ab und die Zapfsäule in Israel zeigte eine IP-Adresse an. Als der Sicherheitsforscher von Kaspersky Lab diese dann analysierte, zeigte sich erst, was für ein grober Fehler dies war.

Zugriff via Web-Oberfläche

Mithilfe seines Kollegen Amihai Niederman gelang es ihm, aus der Ferne auf die Web-Oberfläche der Tankstellen-Software der israelischen Firma Opak Systems zuzugreifen. Mit einer gezielten Suche im Netz fanden sie weitere Tankstellen, die ungeschützt mit dem Internet verbunden waren.

Verheerend dabei: Eine spanische Tankstelle nutzte das Passwort, das in der Betriebsanleitung stand. So gelang es den IT-Experten, die gesamte Software herunterzuladen und weiter zu analysieren.

Preise ändern, Daten abgreifen

So fanden sie weitere Lücken im System und waren nun in der Lage, die Abfrage des Passworts komplett zu umgehen. Um zu testen, was damit alles möglich ist, holten sie sich die Erlaubnis eines israelischen Tankstellenbetreibers. Es gelang ihnen nicht nur, das System mit einem Smartphone zu kapern, sie konnten auch die Preise des Treibstoffs ändern, Kreditkartendaten von Kunden abgreifen und danach alle Spuren verwischen.

Die Sicherheitsforscher kontaktierten im September 2017 den Hersteller, um die Lücken zu melden. Nachdem bekannt geworden war, dass die beiden IT-Experten ihre Forschung öffentlich machen, bat Orpak sie zu einem Treffen – das jedoch nie stattfand. Wie Motherboard.vice.com schreibt, sei es unklar, ob die Lücken mittlerweile geschlossen wurden. Auf die entsprechende Frage gab der Hersteller keine schlüssige Antwort. Das System der Firma ist laut eigenen Angaben auf mehreren zehntausend Tankstellen in 60 Ländern zu finden.

(tob)