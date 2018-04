Handy am Steuer? Diese Kamera erwischt jeden

Wer am Steuer SMS schreibt oder mit Handy am Ohr telefoniert, verstößt gegen das Gesetz. Nun werden in Australien High-Tech-Kameras eingesetzt, die erkennen, ob Fahrer ihre Mobiltelefone nutzen. Die Software analysiert die Bilder und sortiert diejenigen aus, auf denen ein möglicher Verstoß zu sehen ist. Die Bilder werden vorerst noch manuell ausgewertet und die Fahrer gestraft.

In einem ersten Test wurden drei Kameras während neuneinhalb Stunden auf dem Mitchell Freeway im australischen Leederville installiert, einem Ort mit besonders hoher Unfallrate. Über 33.000 Autos wurden gescannt. In mehr als 3 Prozent der Fälle war das Handy im Spiel. In anderen Worten: Alle 30 Sekunden hat ein Autofahrer gegen das Gesetz verstoßen.

Ablenkung beim Fahren ist Hauptunfallursache

Zurzeit werden die Kameras in Melbourne und New South Wales getestet. Der Einsatz einer solchen Technologie wäre eine Weltneuheit und ist eine der Prioritäten in Australiens Verkehrssicherheitsplan 2021. So könnten Fahrer daran gehindert werden, ihr Handy beim Fahren zu nutzen, selbst dann, wenn keine Polizei in Sicht ist. Besonders wichtig für Australien, denn dort ist Ablenkung die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle.

In Österreich ist die Situation ähnlich. Laut Statistik Austria sind Unaufmerksamkeit und Ablenkung des Fahrers Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit rund 40 Prozent. Wer hierzulande tippt oder telefoniert, bekommt eine Strafe. Wer sein Handy während der Fahrt unzulässig verwendet, wird mit einem Organmandat von 50 Euro bestraft. Verursacht man dabei einen Unfall, sind Führerscheinentzug und Haftstrafen möglich.

