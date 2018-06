Hier stellen Maschinen Bestellungen zusammen

Im Logistikzentrum einer britischen Firma suchen nicht Menschen die Bestellungen zusammen, sondern Roboter. Die Zukunft? Es scheint so, denn Kunden bestellen immer öfter Waren online. Der chinesische Handelskonzern Alibaba setzt deshalb ebenfalls auf Automatisierung mit kleinen Robotern, wie ein weiteres Video zeigt.

Umfrage Roboter ersetzt Menschen – haben Sie Angst um ihren Job? Sicher nicht, mich kann man nicht ersetzen.

Schon ein bisschen, welcher Job ist denn heute noch sicher?

Ja, ganz klar, das bereitet mir Sorgen.

Jeder dritte Job in Gefahr?

Bis zum Jahr 2030 sind auch 34 Prozent der österreichischen Arbeitsplätze von Automatisierung bedroht. Wird der Anteil an Arbeitsplätzen mit einem potenziell hohen Automatisierungsrisiko bis 2020 noch auf drei Prozent geschätzt, steigt dieser Wert bis Ende 2020 rasant auf 22 Prozent und bereits auf 34 Prozent bis Mitte 2030.

Das ist das Ergebnis der aktuellen PwC-Studie "Will robots really steal our jobs?" bzw. "Werden Roboter wirklich unsere Jobs stehlen?".

(rfi)