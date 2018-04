Hacker räumen Konten von Bitcoin-Experte leer

Der bekannte Spezialist für eine Vielzahl an Kryptowährungen und Influencer Ian Balina hat mit seinem Investment-Erfolg und regelmäßigen Tipps und Tricks zur Mehrung des eigenen digitalen Vermögens auf YouTube schon mehr als 116.000 Fans um sich scharen.

Doch musste der US-Amerikaner einen Millionenverlust hinnehmen – er wurde am Montag während eines Livestreams zum Opfer einer perfiden Hacker-Attacke. "Ian, weißt du, dass jemand gerade alle deine Tokens aus deinem Account transferiert hat", fragte noch ein besorgter User: "Ich hoffe, es geht alles mit rechten Dingen zu."

Balina ging während seines Livestreams nicht weiter darauf, doch eine Viertelstunde später war die Verbindung plötzlich unterbrochen. Für mehrere Stunden herrschte Funkstille. Als der Amerikaner später wieder online ging, schrieb er die Unterbrechung einem Stromausfall zu. Dabei bemerkte er aber, dass er plötzlich aus seinem Google-Account ausgeloggt worden war.

Crypto Family, I need you now more than ever. I ended today's live stream b/c I am being hacked. I'm not worried about the money. I learned my lesson. I only care about catching the hacker. Please email any information to ibalina88@gmail.com. Thank you all the support. $ETH $BTC — Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) 16. April 2018

Erst via seinem Telegram-Channel sprach er in weiterer Folge gegenüber seinen rund 26.000 Abonnenten offen davon, dass er gehackt worden war. Wie die Transaktionsliste seiner virtuellen Geldbörse ("Wallet") zeigt, sind während des Livestreams unbemerkt Token von verschiedenen Kryptowährungen im Gesamtwert von rund zwei Millionen US-Dollar verschoben worden.

Schwachstelle: Eine alte Uni-Emailadresse

Die Hacker soll es gelungen sein, über seine alte College-Emailadresse, die er als Sicherheit zur Wiederherstellung seines Google-Accounts hinterlegt hatte, Zugriff auf das Konto zu erhalten. Von dort konnten sie seine geschützten Evernote-Dateien knacken, worin die für eine Transaktion des Kryptovermögens nötigen Schlüssel abgespeichert waren.

"Es geht mir nicht um das Geld. Ich habe meine Lektion gelernt", schildert der bestohlene Investor in seinem Hilferuf an die Community. Für ihn zähle jetzt einzig, dass die Übeltäter geschnappt werden, so Balina und bittet seine Fans jegliche Hinweise zu melden.

2/ Thanks for all the support 🙏. We are working diligently with a global team to close in on whoever did this. Any pertinent information should be emailed to ibalina88@gmail.com. Whoever provides information that leads to whoever did this will be greatly rewarded financially. — Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) 16. April 2018

