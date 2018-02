"Lego"-Hitler darf nicht versteigert werden

Wehrmachtssoldaten, Hitlerfiguren, Swat-Einheiten, vietnamesische Kämpfer und US-Soldaten. Die legoähnlichen Spielzeugsets umfassen Fahrzeuge der Wehrmacht und viele Waffen – nämlich Granatwerfer, Gewehre, Handgranaten, Kalaschnikows und Kampfmesser. Und hoch zu Ross: Eine Hitler-Miniatur.

All dies hat ein Krienser Verkäufer auf der Schweizer Auktionsplattform "ricardo.ch" im Angebot. Beim Set "deutsche Soldaten" tragen einige Figuren eine schwarze Mütze und einen langen schwarzen Mantel, was stark an eine SS-Uniform erinnerhalb. Ebenso haben alle eine rote Armbinde am linken Arm.

Keine Kriegsfiguren aus ethischen Gründen

Der dänische Spielzeughersteller Lego kämpft seit Jahren gegen solche Nachahmer. Lego distanziert sich "in aller Form von derartigen Produkten und Produkt-Modifikationen", so Martina Augenstein vom Marketing. Kriegslüsterne Figuren widersprächen den Werten von Lego. "Die Lego Gruppe würde diese Produkte selbst niemals herstellen oder autorisieren, noch können wir dies gutheißen", so Augenstein.

Vermittlung von moralischen Prinzipien

Lego sei es ein Anliegen, "Spielerlebnisse" zu schaffen und "bei der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen zu unterstützen", sagt Augenstein. Daher wolle Lego aus ethischen Gründen keine Produkte herstellen, die Gewalt fördern oder gar dazu ermutigen. "In allen Lego Sets und Geschichten, in denen sich mit dem Thema Kampf oder Wettbewerb auseinandergesetzt wird, wird niemals jemand ernsthaft verletzt und es gibt auch keine tödlichen Waffen", so Augenstein.

Ausnahmen bilden historische Serien, wie Piraten, Cowboys oder Science-Fiction-Welten wie die von Star Wars. Selbst die Polizisten in Lego-Sets haben keine Pistolen, sondern lediglich Handschellen oder Funkgeräte. Im Vordergrund der Lego-Geschichten stehe die Vermittlung von moralischen Prinzipien wie Mut, Stärke und Gerechtigkeit, so Augenstein.

Artikel Hitler-Lego gelöscht

"Ricardo.ch" gibt auf Anfrage bekannt, dass das Angebot der Nazi-Figürchen umgehend gelöscht und der Anbieter ermahnt wurde, denn "die allgemeinen Geschäftsbedingungen von 'ricardo.ch' verbieten klar das Einstellen von Artikeln mit nationalsozialistischem, rassistischem oder politisch-extremistischem Hintergrund". Mitglieder, die gegen die Richtlinien verstoßen, können von der Plattform ausgeschlossen werden.