Gestatten: Das Traumkind einer jeden Mutter. Während sich viele Kleinkinder weigern, Spinat und Bohnen zu essen, haut dieser chinesische Bub so richtig rein. Und stopft einfach alles in seinen Mund, das sich zu Lebzeiten noch fortbewegen konnte. Wie zum Beispiel Kakerlaken, Riesenschnecken und Tintenfische.

Umfrage Kleiner Bub isst Schweineohr und Penis. Was sagen Sie dazu? Einfach ekelhaft. Die Eltern gehörten zur Rechenschaft gezogen.

Andere Länder, andere Sitten.

Ist doch schön, dass er einen gesunden Appetit hat.

Das ist mir egal.

Im Video, das vor wenigen Wochen auf dem Youtube-Kanal "Just Wow Me" gepostet wurde, verschlingt der junge Vielfresser riesige Portionen. Nebst einem ganzen Hendl und Würsten verzehrt der chinesische Feinschmecker, von dem weder das Alter noch der Name bekannt ist, aber auch gigantische Mengen an ungewöhnlichen Speisen. Wie zum Beispiel ein riesiges Schweineohr, einen mit Kräutern garnierten Stierpenis und etliche undefinierbare Köstlichkeiten.

"Mit fünf wird er tot sein"

Selbstverständlich blieb der Youtube-Gemeinde das Video des zukünftigen Food-Bloggers oder Wettkampfessers nicht verborgen. Und die liefert dem Chinesen nicht nur weitere Karrierevorschläge, sondern äussert auch harte Kritik: "Mit fünf wird er tot sein – verrückte Eltern!"

Wenige kommen zu Hilfe und verteidigen das besondere Essverhalten des Jungen: "Er bekommt einen Shitstorm ab, nur weil er Dinge isst, die wir uns nicht gewohnt sind."

(Tillate)