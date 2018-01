Kryptowährungen ganz einfach erklärt

Erst haben in Südkorea Pläne der Regierung für ein Verbot des Handels mit virtuellen Währungen für erheblichen Wirbel gesorgt. Dann sprachen sich Pläne herum, dass mehrere Länder den Handel mit Kryptowährungen massiv reglementieren wollen. Beides führte zu starken Verunsicherungen bei den Anlegern und zu gewaltigen Kursschwankungen. Bitcoin und Co. verloren teils im zweistelligen Prozentbereich an Wert.

Doch was sind Kryptowährungen wie Bitcoin überhaupt? Die virtuelle Währung Bitcoin war 2009 als Antwort auf die Finanzkrise erfunden worden – als eine von Staaten, Zentralbanken und anderen Finanzinstituten unabhängige Währung. Das virtuelle Geld wird durch komplexe Verfahren berechnet; der Wechselkurs zu echten Währungen schwankt stark.

