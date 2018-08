Boxende YouTuber als Publikumsmagnet

Der Kampf wurde als "das größte Ereignis in der Geschichte des Internets" angekündigt.

Die kontroversen YouTuber Logan Paul, 23 Jahre alt, US-Amerikaner, 18 Millionen YouTube-Abonnenten, und KSI, 25 Jahre, Engländer, 19 Millionen Abonnenten, traten am Samstag im Boxring gegeneinander an, um zu zeigen, dass sie nicht nur eine große Klappe, sondern auch eine Menge hart antrainierter Muckis und ordentlich Testosteron in sich haben.

Nun: Der Kampf endete nach sechs Runden mit einem Unentschieden. Was auf wenig euphorische Reaktionen stieß, etwa bei Ober-Stänkerer PewDiePie.

Über eine Million schauten auf Twitch

Zum größten Internet-Ereignis hat es denn auch nicht ganz gereicht. Der Kampf konnte auf einem kostenpflichtigen YouTube-Kanal gegen Bezahlung von rund acht Euro gestreamt werden. Zu Spitzenzeiten schauten dort knapp 800.000 Menschen zu, wie unter anderem Theverge.com berichtet.

Trotzdem hätte das Duell Millionen Zuschauer erreicht: Denn viele streamten auf nicht-offiziellen Kanälen, auf denen der Fight zuhauf gezeigt wurde. Allein auf Twitch hätten zeitweise über eine Million zugeschaut, der erfolgreichste Stream erreichte dort über 400.000 Zuschauer, schreibt Theverge.com.

In der Arena in Manchester selbst waren übrigens 18.000 Fans dabei. Im wettverliebten Großbritannien seien laut Independent.co.uk über 260.000 Euro auf das Ergebnis des Box-Matches gewettet worden.

Jake fordert Chris Brown heraus

Vor dem Hauptkampf von Logan und KSI traten auch deren jüngere und ebenfalls youtubende Brüder Jake Paul (21) und Deji (21) gegeneinander an. Nach fünf Runden ging der Amerikaner als Sieger hervor.

Noch im Ring machte Jake eine Ansage: "Ich will weiter kämpfen, ich liebe den Sport." Er weiß auch schon, mit wem er sich messen möchte: "Chris Brown. Chris Brown, ich will dich sehen!"

Noch hat der Sänger nicht reagiert. Mit einer ähnlichen Ansage von KSI nach dessen erstem Boxkampf sind zuvor auch die Kämpfe von gestern Abend zwischen den beiden Brüderpaaren zustande gekommen.

Die Reaktionen auf Twitter fielen nach dem Kampf vor allem spöttisch aus.

"Jake gewann den Kampf, das Internet gewann dieses Bild."

"Jake Paul sieht aus wie eine Binde."

"Jake Paul war schon vor dem Kampf die nervigste Person im Internet. Das wird sein Ego jetzt noch mehr aufblasen, zum Leidwesen aller anderen auf YouTube."

"Ich habe gerade eingeschaltet, welcher ist Jake Paul?"

Auch Jakes Bruder Logan kriegt sein Twitter-Fett weg: "Logan Paul in der fünften und sechsten Runde."

"Sieht gut aus, der Kampf von Logan und KSI."

Und der geht an beide: "Verdammt. Jake und Logan sind große Bane-Fans."

