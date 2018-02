Kopfhörer schmelzen in Ohren von 17-Jähriger – tot

Schock in Brasilien: Eine Schülerin aus Riacho Frio, Piauí, soll am Sonntag beim Rumspielen an ihrem Smartphone durch einen Stromschlag getötet worden sein. Das berichtet das brasilianische Portal "globo.com".

Familienangehörige hätten den reglosen Körper der 17-jährigen Luzia P. gegen 17 Uhr aufgefunden. Das Mädchen soll zu dem Zeitpunkt bewusstlos gewesen sein. Ihr angestecktes Handy und das Ladegerät seien durch einen "starken Stromschlag" zerstört worden. Medienberichten zufolge sollen sogar die Kopfhörer in ihren Ohren geschmolzen sein.

Eine knappe Stunde nachdem sie elektrisiert wurde, wurde Luzia P. in ein Spital eingeliefert. Ärzte versuchten sie wiederzubeleben, doch ohne Erfolg.

Löste Gewitter Unglück aus?

"Die Großmutter des Mädchens hat den Ärzten gesagt, sie habe ihre reglose Enkelin auf dem Boden, mit Kopfhörern in den Ohren gefunden", wird ein Sprecher des örtlichen Krankenhauses zitiert. "Sie glauben, dass die junge Frau einen Stromschlag erlitten hat, weil ihr Telefon gerade angesteckt war und [bei dem Unglück] geschmolzen sei."

Nach Angaben der Familie habe es zum Unglückszeitpunkt zwar nicht geregnet, aber regelmäßig seien Blitze niedergegangen. Ob diesen den Stromschlag ausgelöst haben, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

(red)