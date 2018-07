MacBook Pro mit neuem Chip und Flüster-Tastatur

Die neuen MacBook Pro Modelle mit Touch Bar verfügen über Intel Core-Prozessoren der 8. Generation, mit 6-Core auf dem 15-Zoll-Modell für bis zu 70 Prozent mehr Leistung und 4-Core auf dem 13-Zoll-Modell für bis zu zwei Mal höhere Leistung. Das neue MacBook Pro kann nun Code schneller kompilieren, mehrere virtuelle Maschinen und Testumgebungen einfacher als zuvor ausführen und unterstützt bis zu 32 GB Arbeitsspeicher.

Bis zu 2 TB SSD sind beim 13-Zoll-Modell verbaut, bis zu 4 TB SSD beim 15-Zoll-Modell. Das Retina-Display bietet mit der True Tone Technologie ein natürlicheres Bilderlebnis. Ebenfalls neu im MacBook Pro ist der Apple T2 Chip, der erstmals im iMac Pro eingeführt wurde. Mit dem Apple T2 Chip bietet das MacBook Pro jetzt verbesserte Systemsicherheit mit Unterstützung für sicheres Booten und on-the-fly verschlüsseltem Speicher und bringt "Hey Siri" zum ersten Mal auf den Mac.

Bis zu 8.518,98 Euro teuer

Verbaut ist auch eine verbesserte Tastatur der dritten Generation für leiseres Tippen. Die mit dem MacBook eingeführten Apple Lederhüllen sind jetzt für das MacBook Pro in Sattelbraun, Mitternachtsblau und erstmals in Schwarz erhältlich. In diesem Herbst kann das MacBook Pro mit macOS Mojave aktualisiert werden. Ab einem Preis von 1.999 Euro bzw. 2.799 Euro sind die aktualisierten 13 und 15 Zoll MacBook Pro Modelle mit Touch Bar ab sofort erhältlich.

Wer das absolute Highend-Modell haben will, kommt auf 7.959 Euro, sollen als Software auch noch Final Cut Pro X und Logic Pro X dabei sein, wird das 15-Zoll-Spitzenmodell in der Highend-Austattung (2,9 GHz 6‑Core Intel Core i9 Prozessor der 8. Generation, 32 GB 2400 MHz DDR4 Arbeitsspeicher, 4 TB SSD Speicher) 8.518,98 Euro teuer.

Technische Daten

15 Zoll MacBook Pro Highlights

- 6-Core Intel Core i7 und Core i9 Prozessoren mit bis zu 2.9 GHz sowie bis zu 4.8 GHz mit Turbo Boost

- Bis zu 32GB DDR4-Speicher

- Leistungsstarke dedizierte Radeon Pro-Grafik mit 4 GB Videospeicher in jeder Konfiguration

- Bis zu 4 TB SSD-Speicherkapazität

- True Tone Display-Technologie

- Apple T2 Chip

- Touch Bar und Touch ID

13 Zoll MacBook Pro Highlights

- Quad-Core Intel Core i5 und i7 Prozessoren bis 2,7 GHz mit Turbo Boost bis 4,5 GHz und doppeltem eDRAM

- Intel Iris Plus integrierte Grafik 655 mit 128MB eDRAM

- Bis zu 2 TB SSD-Speicherkapazität

- True Tone Display-Technologie

- Apple T2 Chip

- Touch Bar und Touch ID

(red)