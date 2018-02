Mädchen schreibt SMS an verstorbenen Opa

Der Brite James O'Brien teilte auf Twitter ein herzergreifendes Foto von einem SMS-Chat seiner jüngsten Tochter mit deren verstorbenem Großvater gepostet.

Seine jüngste Tochter benutzt seit Jahren sein altes Handy, berichtet O'Brien auf Twitter. Er habe ihr ein paar Spiele-Apps installiert und das Internet deaktiviert. Seine alten Kontakte waren allerdings noch eingespeichert.

"Hab eine tolle Zeit im Himmel"

Vor kurzem entdeckte er durch Zufall, dass seine Tochter ihrem Großvater - O'Briens Vater,der vor fünf Jahren verstarb - immer wieder SMS schreibt.

Er postete einen Screenshots von zwei der berührenden Botschaften:

"Ich liebe dich, Großvater. Hab eine tolle Zeit im Himmel. Ich hoffe, du triffst Jesus und ich hoffe du hattest ein wunderbares Leben. Ich liebe dich und mein Leben hätte ohne dich nie so atemberaubend sein können."

Ein anderes mal schrieb sie ihm:

"Ich bin jetzt fast 10 und Elizabeth ist 12! Sie hat dein Geschenk geliebt. Übrigens, dein Geschenk war deine Liebe."

Unter all ihren SMS an ihren verstorbenen Großvater steht wenig überraschend die Fehlermeldung, dass die Nachricht nicht zugestellt werden konnte.

Twitter-User teilten bewegende Geschichten

Zahlreiche Twitter-User waren äußerst berührt von O'Briens Geschichte und teilten ihre persönlichen Geschichten über Trauerbewältigung. Einer erzählt, dass er seine jüngere Schwester bei einem Tsunami in Thailand verloren hat. Er habe sie dann immer angerufen, um ihre Stimme am Anrufbeantworter zu hören.

Wow!My young sister perished in Tsunami,Ko Phi Phi Thailand. I used to ring her phone just to hear her voice on answer machine — JOLLY BHOY (@fultybhoy4) 17. Februar 2018

Just lost my Mum.

For several days I’ve wanted to text her, tell her things.

Your girl is adorable. xx — helen ayres (@Raphaelite_Girl) 17. Februar 2018

My Mum died 33 years ago tomorrow. I wish I could text her. 😢 Thank you for sharing this. — Heather (@Hrawli) 18. Februar 2018

I think this is beautiful. My daughter died in 2009, she was 25, and I messaged her every day for 2 whole years. The messages turned from despair to chats and family news. Sometimes I charge her phone up and ring it just to hear her voice. Not often but once in a while. — alison rundle (@alisonrundle1) 17. Februar 2018

That’s lovely. When my mum died about 5 years ago my 4 year old made me a phone out of Lego so that I could still call her. — Courage, mon brave (@CoffeeandCave) 17. Februar 2018

Eine andere Userin schreibt, sie habe soeben ihre Mutter verloren. "Tagelang wollte ich ihr SMS schreiben und Dinge sagen."Ein anderer bedauert, diese Möglichkeit nicht zu haben. Seine Mutter sei bereits vor 33 Jahren verstorben und habe nie ein Handy besessen.Eine andere Userin twittert: "Das ist wundervoll. Meine Tochter starb 2009, sie war 25 und ich habe ich zwei Jahre lang jeden Tag geschrieben." Manchmal würde sie nach wie vor deren Handy aufladen und anrufen, nur um ihre Stimme zu hören.Ein anderer berichtet: "Als meine Mutter vor fünf Jahren starb, hat mein Vierjähriger mir ein Handy aus Lego gebastelt, damit ich sie anrufen kann."

(red)