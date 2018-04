So spottet das Netz über Zuckerbergs Verhör

Facebook befindet sich in der größten Krise seit seiner Gründung: Nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica musste CEO Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress Aussagen.

Obwohl er eingeschüchtert wirkte, schlug sich Zuckerberg bei der Anhörung relativ gut. Zu gut, wie viele Internet-Kommentatoren finden. Die witzigsten Online-Reaktionen!

"Der Roboter sagt 'was?'"

Schon seit Jahren kursiert die Verschwörungstheorie, dass es sich beim Facebook-Gründer eigentlich um einen Androiden oder wahlweise eine Reptiloiden handle. Kaum verwunderlich, zielen viele Memes genau auf diese These ab.

Detail am Rande: "Waren auch Ihre Daten betroffen?", fragte eine Abgeordnete bei der Anhörung. Zuckerberg überlegte kurz und antworte dann mit einem simplen "ja".

Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Senator: “Are you a human?”



Mark #Zuckerberg: "This an important question. My team will get back to you on that." pic.twitter.com/9C6uUDpQeD