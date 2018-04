Zuckerberg war selbst Opfer des Datenskandals

Der Ton gegen Mark Zuckerberg wird zunehmend rauer. Eine Abgeordnete wollte wissen, was der Milliardär genau über den Datenskandal wusste. Der Facebook-Gründer versuchte auszuschweifen, wurde jedoch immer wieder unterbrochen.

Dabei stellte die Abgeordnete eine Konkrete Frage: "Waren auch Ihre Daten betroffen?" Zuckerberg überlegte kurz und antworte dann mit einem simplen "ja".

