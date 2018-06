Massive Störungen legten Instagram lahm

"Der Feed konnte nicht geladen werden" - mit dem kurzen Satz mussten sich Instagram-Nutzer am Dienstagabend zufrieden geben.

Auf der Seite "allestörungen.at" ist erkennbar, dass beinahe alle Großstädte in Europa Störungen bei Instagram gemeldet haben:



Auf Twitter brach die obligatorische "Panik" aus. Zahlreiche Nutzer beklagten sich über den Absturz der App mit einem Augenzwinkern

Instagram is down. #InstagramDown #instadown



