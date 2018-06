Massive Störungen legen WhatsApp lahm

Wer am Donnerstag keine "Guten Morgen"-Nachricht erhalten hat, muss nicht unbedingt an sich selbst zweifeln. Der Grund ist, dass es einen europaweiten Ausfall der App gab. Die Nachrichten gingen einfach nicht mehr durch.

Auf der Seite "allestörungen.at" ist deutlich zu erkennen, dass in der Bundeshauptstadt die App nicht mehr funktioniert. Am stärksten vom Ausfall betroffen sind die Niederlande.



Auf Twitter machte sich einmal mehr die obligatorische Panik breit. Mehrere User litten - wohl mit einem Augenzwinkern - unter dem totalen Ausfall des Nachrichtendienstes



Is it me or did @WhatsApp just go down ? #whatsapp #whatsup pic.twitter.com/0TRDq8G4Mr