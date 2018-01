Wie Influencer "Milka" im Netz blöd dastehen lassen

Auf Instagram und Twitter mehren sich plötzlich Fotos, auf denen perfekt geschminkte und strahlende Menschen Milka-Schokoladetafeln in die Kamera halten. Ein neuer Trend? Miutnichten! Milka hat eine Web-Werbekampagne gestartet, unter dem Hashtag #Milkaschmecktwie sollen User verraten, warum sie so gerne die Schoko essen.

Damit so richtig Schwung in die Sache kommt, hat sich Milka dazu bekannte Influencer wie Nova Lana Love geschnappt. Statt einem Hype um die Aktion läuft diese nun aber aus dem Ruder. Zahlreiche User kritisieren, dass es das Unternehmen mit der Anwerbung von Influencern übertreibt, die wenig authentische Fotos ins Netz stellen und damit Geld scheffeln.

Spott im Netz

Die plumpe Inszenierung reicht von einer Dame, die in einem Luxusschlitten in Dubai mit einer Tafel Schoko zu kuscheln scheint bis hin zu einem Mann, der mit einer Tafel in der Hand gerade dabei ist, in einem Wasserfall duschen zu gehen (Bilder siehe unten).

Das sorgt für Spott, denn nun mischen sich in die Kampagne Fotos, die Menschen mit Milka in nicht so werbewirksamen Umgebungen zeigen - etwa auf der Toilette oder mit Hinweisen wie "Schreibt mir einfach unter mein Bild wie Milka für euch schmeckt, obwohl es mir egal ist denn ich bekomme einfach sehr viel Geld für diesen Bums hier. Also viel Glück und ich bin gespannt wie viele Trottel hier mitmachen."

Solche Spott-Postings mehren sich:

(red)