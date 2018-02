Millionen Klicks für eine Auto-Farbwechsel-Folie

Die User sind begeistert. So begeistert, dass jedes Mal, wenn das Video auftaucht, in kürzester Zeit eine Million Views erreicht sind. Der Clip ist auch toll: Ein Autobesitzer zeigt seine neue "Elektromagnetische CarWrapping Folie" an seinem VW. Per Druck auf den Autoschlüssel wechselt der Flitzer dann die Farbe von Rot auf Grün zu Blau...

Umfrage Wo findet man Sie auf Social Media hauptsächlich? Facebook

Twitter

Google+

Instagram

Ich nutze keine sozialen Netzwerke

Wenn es nur so einfach wäre. Eine solche Folie, die sich wohl viele Autofahrer wünschen, gibt es nämlich nicht. Beim Video handelt es sich um einen Clip, der mit dem Programm "After Effects" bearbeitet wurde. Mit der Software können Effekte in Videos eingebaut werden. Was in diesem Fall extrem gut gelang. übersehen hatten die Macher nur, dass auch die Scheiben des VW die Farben wechseln.

Macht nichts, der Clip begeistert trotzdem Millionen. Was aber auch Betrüger auf den Plan ruft. Einige verwenden das Video nun missbräuchlich dazu, um auf betrügerische Links und Seiten zu locken und preisen die angebliche Superfolie sogar mit faulen Geschäften zum Kauf an.

(red)