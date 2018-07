Mit Surface Go fordert Microsoft Apple heraus

Surface Go ist in Österreich ab sofort vorbestellbar und wird ab 28. August 2018 ausgeliefert. Es kommt mit Intels Pentium Gold Prozessoren, einer Intel HD Grafikeinheit und einem hochauflösenden 10-Zoll PixelSense Display. Der Bildschirm lässt sich mit Hilfe des eingebauten Kickstand in den Studio Modus bringen – einen Winkel bis maximal 165 Grad.

Surface Go bietet eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden und ist mit einem USB-C Port ausgestattet. Ein LTE-Modell des Geräts wird später verfügbar sein. In der Ausstattung von Surface Go wählen Kunden zwischen 4 und 8 GB RAM sowie zwischen 64 und 128 GB Speicher. An Endkunden wird Surface Go mit Windows 10 Home im S Modus ausgeliefert.

Von 449 bis 599 Euro

Unternehmenskunden erhalten das Gerät mit Windows 10 Pro, welches sich auch in den S Modus bringen lässt. Darüber hinaus hat Microsoft Zubehör für das neue Device angekündigt, welches separat erhältlich ist. Das Surface Go Type Cover gibt es in Schwarz sowie als Signature Type Cover ist in den Farben Bordeaux Rot, Kobalt Blau und Platin Grau.

Die Surface Mobile Mouse lässt sich via Bluetooth verbinden und kommt in den drei edlen Surface-Farben Bordeaux Rot, Kobalt Blau und Platin Grau. Der aktuelle Surface Pen ist mit Surface Go kompatibel. Das Go mit 64 GB Speicher und 4GB RAM kostet 449 Euro, jenes mit 128 GB Speicher und 8GB RAM 599 Euro. Vor allem preislich will Microsoft damit offenbar Apple Konkurrenz machen.

Die technischen Daten

Das Surface Go misst 245 x 175 x 8,3 Millimeter, verfügt über ein Magnesiumgehäuse und einen aufklappbaren Kickstand bis zu 165 Grad. Das Keyboard wird per Magneten angedockt. Das Go wiegt rund 520 Gramm. Das 10 Zoll PixelSense Touchscreen-Display liefert eine Auflösung von 1.800 x 1.200 Pixel bei 217 ppi, das Format beträgt 3:2.

Im Inneren arbeitet ein Intel Pentium Gold Prozessor 4415Y und eine Intel HD Graphics 615 Grafikkarte. Der Akku soll neun Stunden durchhalten. Die Frontkamera bietet 5 MP mit 1080p HD Videos, die Hauptkamera 8 MP mit 1080p HD Videos. Verbaut sind Stereolautsprecher mit Dolby Audio Premium. Als Anschlüsse stehen ein USB Typ C Port, ein MicroSDXC Card Reader und eine 3,5 mm Kopfhörerklinke zur Verfügung.

