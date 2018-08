Mit den Nokia-Managern in der Sauna diskutieren

Ja, durchaus, aber wir konnten im letzten Jahr bereits mehr als 70 Millionen Handys verkaufen. Und dies in einem Markt, der nicht mehr wächst. Wir konnten also von anderen Herstellern Marktanteile gewinnen. Wir werten das als Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bleiben aber auf dem Boden.Wir haben in den ersten 18 Monaten 20 neue Handys auf den Markt gebracht – also mehr als ein Neues pro Monat. Wir werden das Portfolio erneuern und erweitern, aber auch in verschiedenen Bereichen Innovationen bringen.Ich denke, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Es gibt in der westlichen Welt, aber auch in China viele Firmen, die etwas bewegen. Mittelfristig denke ich, dass Sprachsteuerung immer wichtiger wird. Wir werden mehr und mehr mit unseren Handys sprechen und sie werden uns antworten, statt dass wir auf den Bildschirm schauen."Kann jemand den Handy-König einholen?", fragte "Forbes" 2007 auf dem Cover. Damals waren die Finnen unangefochtene Marktführer. Doch man verschlief den Einstieg ins Smartphone-Geschäft. 2014 verkauften die Finnen die Handy-Sparte an Microsoft. Im Mai 2016 trat der US-Konzern das Telefongeschäft an HMD Global ab. Nach Angaben des Start-ups wurde bereits eine Marktkapitalisierung von über einer ­Milliarde Dollar erreicht.