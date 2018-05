Mit dieser App verkaufen Sie Ihre Instagram-Fotos

Sie wollen Geld verdienen, ohne dafür Tellerwäscher zu spielen oder als Telefonhelfer in einem Callcenter zu rackern? Das liebe Internet bietet uns mal wieder eine feine Lösung dazu: Auf der Plattform des Startups "8x10" können sich diejenigen unter uns, die zumindest einen Funken künstlerisches Talent besitzen ein kleines Sümmchen aneignen. Alles, was Sie dafür tun müssen: Ein Foto auf die App laden und den Preis für das zum Verkauf stehende Meisterwerk festlegen.

Vernissage im virtuellen Raum

Das Ziel des Startups aus New York ist es, Künstlern dabei zu helfen, mit dem Verkauf ihrer Instagram-Bilder den Kontostand aufzubessern. Und weil "8x10" im AppStore zum Download zur Verfügung steht, müssen die künstlerisch Begabten unter uns weder aufwendige Kunstaustellungen organisieren, noch eine eigene Website mitsamt Online-Store aufsetzen. Die Vernissage findet seit dem Launch der App im vergangenen April sozusagen im virtuellen Raum statt.

"Instagram hat es uns ermöglicht, ein riesiges Publikum zu erreichen. Follower zu haben und seine Arbeiten zu verkaufen, sind aber zwei ziemlich unterschiedliche Dinge", sagt Scott Valins, einer der beiden Gründer, in einem Statement. User müssen daher lediglich ein Foto auf die App laden und selbst den Preis und die Hashtags festlegen. Anschließend werden alle Informationen via "8x10" an Instagram versendet, wo das Bild dann die Foto-Sharing-Community und potenzielle Käufer erreicht. Die Promo, den Druck und Versand sowie die Kommunikation mit den Kunden übernimmt das Team hinter der App. Für den großen betriebenen Aufwand staubt das Unternehmen schließlich einen kleinen Teil der verkauften Werke ab.

Leider noch nicht in Österreich

Trotz enormer Reichweite mittels der neuen App, werden österreichische Nachwuchs-Da-Vincis aber (noch) nicht vom Angebot profitieren können. Obwohl der Versand laut der Website von "8x10" in jegliche internationale Himmelsrichtung angepeilt wird, müssen sich in Österreich heimische Künstler selbst also wohl noch etwas gedulden müssen. Denn bisher haben nur amerikanische Künstler Geld eingesackt. Macht aber nichts. Bis dahin feilen wir halt einfach etwas an unserem stilistischen Können.

(lma/Tilllate)