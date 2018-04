Die langweiligste Form des Voyeurismus

Dass aus dem ostasiatischen Raum viele Trends nach Europa und Amerika rüberschwappen, die im westlichen Kulturkreis teilweise ziemlich bizarr wirken, ist jetzt keine erschütternde Neuigkeit. Gangnam Style oder das Zerkauen von eingefärbtem Eis sind nur die Spitze des Eisbergs an Absurditäten.

Nachdem der Trend "Mukbang" vergangenes Jahr endlich auch unsere Welt erreicht und unsere Bildschirme mit hungrigen jungen Menschen gefüllt hat, die sich vor laufender Kamera stundenlang möglichst viel Essen reinstopften, dürfen wir uns nun über eine Abwandlung dieses Hypes freuen.

600.000 langweilige Fans

Statt zu essen, widmen sich Protagonisten der sogenannten "Study Clips" stundenlang stillschweigend und hochkonzentriert ihren Hausaufgaben – und lassen die Welt dabei per Livestream zusehen. Der Trend, der in Japan schon seit 2016 immer mehr an Bedeutung gewinnt, setzt sich nun langsam aber sicher auch bei uns durch.

Während die japanischen "Stars" dieses wohl langweiligsten Trends aller Zeiten bis zu drei Millionen Klicks pro Stream verzeichnen, kommen westliche Kanäle mit teilweise mehr als 600.000 Zusehern zwar noch nicht ganz an den Erfolg der Originale ran, sind aber auf bestem Weg dahin.

Die Kombination machts

So etwa der Channel "TheStrive Studies" der amerikanischen Medizinstudentin Jamie L., die sich seit gut einem Jahr beim Lernen von ihren inzwischen rund 80.000 Abonnenten beobachten lässt. Viel passiert in den Videos nicht. Man sieht die junge Frau am Schreibtisch sitzen, ab und zu blättert sie in einem Buch, die meiste Zeit der bis zu zweieinhalbstündigen Sessions konzentriert sie sich wortlos auf ihren Bildschirm.

Die Faszination an dieser Art von Video könnte sich aus der Mischung von semi-sexuellem Voyeurismus – wie bei den Essens-Streams – und der beruhigenden Wirkung inklusive ASMR-Effekt der leisen Hintergrundkulisse beim Lernen zusammensetzen. Außerdem fühlt man sich gleich nicht mehr so einsam, wenn man während des Streams selbst beim Studieren ist.

(ben)