Nest Cam IQ im Test: So schlau ist die Kamera

Eine Smarthome-Kamera ist wohl einer der einfachsten und praktischsten Wege, die eigenen vier Wände oder Büroräumlichkeiten zu überwachen. Nest bietet neben einer neuen smarten Türklingel sowie einem Rauch- und Kohlenmonoxidmelder und Thermostaten auch solche Kameras für den Innen- und Außenbereich an.

Die Nest Cam IQ ist für den Inneneinsatz konzipiert, verfügt über einen 4K-Sensor mit HDR, unterstützt 1080p HD-Videos und soll Bewegungen punktgenau zuordnen können. Die abgelieferten Bilder fallen tatsächlich sehr scharf aus und auch im Dunkeln sind Personen gut zu erkennen. Wird eine Bewegung erfasst, zoomt die Kamera bei Bedarf auf die Person und legt eine Benachrichtigung für den Nutzer an.

Der Besitzer bekommt dann eine Nachricht über die Nest-App auf sein Smartphone und kann gleich nachsehen, was sich da in seinem Heim bewegt hat. Das gestaltet sich treffsicher: bei Personen löste die Kamera stets aus, der Familienhund wurde dagegen nur "überwacht", wenn die Option "Alle anderen Bewegungen" in der App aktiviert wurde.

Gesichtserkennung und Lernfähigkeit

Hier kann man zudem festlegen, auf was die Cam IQ noch reagieren soll. Möglich ist etwa, dass die Kamera den Besitzer benachrichtigt, wenn sie Geräusche wahrnimmt – als Beispiele werden hier eine sprechende Person oder ein bellender Hund angeführt- Verfügt der Nutzer zudem über ein optionales "Nest Aware"-Abo, kann man die Benachrichtigungen personalisieren. So weiß man automatisch, ob der Partner, der beste Freund oder ein Fremder die Wohnung betreten hat.

Über Benachrichtigungen kann der Nutzer entscheiden, ob der "Eindringling" unbekannt ist oder ob es sich um eine bekannte Person handelt, die sich gerade im Raum aufhalten darf. Durch diese Entscheidungen kann die Kamera immer besser erkennen, bei welchen Personen keine Gefahr zu befürchten ist und bei welchen Alarm geschlagen wird. In der App lassen sich zudem wichtige Momentaufnahmen der letzten 3 Stunden schnell und übersichtlich ansehen. Bei "Nest Aware" gibt es außerdem nicht nur Clips, sondern eine durchgehende Videoaufnahme zum Durchsehen.

Tolle Bilder und Datenschutz

Tagsüber wird es in keiner Situation ein Problem sein, klar und deutlich auf den Bilder und Videos eine Person zu erkennen. Doch auch in der Nacht gelingen der Nest Cam IQ saubere, scharfe Aufnahmen. Möglich macht dies eine Infrarotausleuchtung der Umgebung in Verbindung mit der HDR-Aufnahme. Nest sorgt dafür, dass keine Infos nach außen dringen: Videos werden im Gerät verschlüsselt, bevor sie übertragen werden.



Solche Clips liefert die Nest Cam IQ ab. (Video: heute.at)

Dennoch ein Hinweis zur Nutzung: Datenschutzexperten raten dazu, Gäste darüber zu informieren, dass sie gefilmt werden, und sie müssen sich einverstanden erklären. Familienmitglieder sowieso. Wer sicher gehen will, deaktiviert die Cam bei Besuch. Praktisch dabei: optional kann man die Kamera so konfigurieren, dass sie nicht filmt, wenn das Smartphone des Besitzers in der Nähe, der Nutzer also "daheim", ist.

Schöne Hardware und schlaue Funktionen

Neben Video- bietet die Cam auch Audioüberwachung und mehr. Nutzer können nicht nur die Geräusche in der eigenen Wohnung verfolgen, sondern durch die Cam auch mit Personen kommunizieren oder Unbekannte regelrecht anschreien. Der Lautsprecher zeigt sich sehr klar in der Wiedergabe und unterstützt Rausch- und Echounterdrückung. Neu ist die Unterstützung des Google Assistant, wodurch die Cam im Einsatz vor Ort zu einem smarten Lautsprecher wird.

Mit dem Befehl "Ok, Google" kann wie bei einem smarten Speaker Musik abgespielt, das Smart Home gesteuert oder nach dem Wetter gefragt werden. Sofern es bei einer Kamera wichtig ist: die Nest Cam IQ kann sich sehen lassen. Nest-gemäß wurde auf ein dezentes und doch modernes Design Wert gelegt. Der Standfuß ist stabil und trotzdem bei der Blickwinkel-Einstellung flexibel. Das Gerät sieht insgesamt mehr wie eine schöne Lampe als eine Kamera aus, der bei Aufzeichnung blau leuchtende LED-Ring unterstützt den modernen Eindruck.

Simple Einrichtung und praktische Lösung

Die Einrichtung hat Nest noch einen Tick simpler gemacht. Die Kamera wird einfach mittels mitgelieferten Stromstecker und USB-C-Kabel (praktisch, weil drei Meter lang) mit einer Steckdose verbunden. Über die App wählt man das Produkt, hier die Cam IQ aus und scannt den QR-Code auf der Unterseite der Kamera. Nun muss nur noch der WLAN-Zugang eingegeben werden, schon ist die Kamera betriebsbereit.

Und wenn das WLAN oder der Strom ausfällt? Dann liefert die Kamera über den Nest-Web-Dienst trotzdem eine Art "Alarmschnappschuss" – eine Benachrichtigung und eine Aufzeichnung an die App – hier kann man nachvollziehen, was die Kamera in den Augenblicken vor dem Ausfall gefilmt hat. Im Test waren wir in der Aufzeichnung gut zu sehen, als wir der Kamera den Stecker aus der Dose zogen. Ist die Kamera richtig positioniert, etwa auf den kompletten Eingangsbereich, dann sollte sich niemand versteckt anschleichen können, um die Kamera lahmzulegen.

Fazit

Automatische Anbindung zu einem Notruf hat die Nest Cam IQ nicht. Dennoch ist sie ein extrem leistungsfähiges Sicherheitsgerät. Ohne Nachteile? Fast. Zum einen muss der Nutzer immer das Smartphone dabei und im Blickfeld haben, um zu wissen, was gerade daheim passiert. Zum anderen fällt der Preis mit 349 Euro nicht gerade niedrig aus. Kommen noch optional "Nest Aware"-Abokosten ab 5 Euro monatlich oder 50 Euro jährlich hinzu, wenn man alle Funktionen nutzen will.

Für den Preis bekommt man allerdings gerade auf dem österreichischen Markt eine schlaue Sicherheitskamera, mit der sich bisher weder im Design, noch in der Leistung ein Konkurrent messen kann. Das Einsatzgebiet wird sicher überwacht und die Cam erkennt zuverlässig, was in der Wohnung passiert. Bei bekannten Personen wird der Nutzer benachrichtigt, bei Unbekannten gewarnt. Und durch die scharfen Bilder hat man die Gewissheit, dass im eigenen Heim alles passt.

