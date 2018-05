Smarte Türklingel läutet bald auch in Österreich

Nest Hello heißt das neue Baby von Nest Labs. Das Unternehmen hat sich Produkten "für ein Zuhause, das mitdenkt" verschrieben. Thermostate, Kameras und Rauchmelder sind seit Jahren Verkaufsschlager, nun kommt eine schlaue Videotürklingel in Europa auf den Markt. Sie benachrichtigt Haus- und Wohnungsbesitzer über das Smartphone, dass Besucher​ vor der Tür stehen.

Alle Nachrichten auf das Smartphone

Dabei macht das Gerät aber nicht Halt. Nutzer können sich über Audio und HD-Video mit dem Gast unterhalten. Wer gerade nicht daheim und bei einem wichtigen Termin ist, kann auch einfach eine aufgezeichnete Schnellantwort aus einer Liste auswählen, damit der Besucher Bescheid weiß, dass man sein Klingeln mitbekommen hat. Ebenso gibt es die Möglichkeit, das klassische Klingelgeräusch zeitweise zu deaktivieren, um etwa Baby oder Hund nicht zu wecken. Die Klingelbenachrichtigung erhält man einfach weiter auf das Smartphone.

Hello kann sich zudem mit Google-Assistent-Lautsprechern verbinden, um den Nutzer zu benachrichtigen. Wer zudem den Dienst "Nest Aware" abonniert, kann sogar personalisierte Warnungen erhalten und so erfahren, ob der Nachbar, ein Unbekannter oder ein Familienmitglied vor der Tür steht. Samt Foto oder Video-Benachrichtigung. Was auch einen Sicherheitsaspekt hat: "Die Haustür ist der Ort, über den sich Einbrecher am häufigsten Zutritt verschaffen. Deshalb haben wir eine Türklingel entwickelt, mit der die Haustür sicherer wird und dabei trotzdem einladend wirkt", sagt Nest-Produktchef Lionel Guicherd-Callin zu "Heute".

Hello gibt es um 279 Euro

Hello soll dabei alle Stücke spielen. in dem kleinen Gerät findet sich eine HD-Kamera mit 2K-Bildsensor, HDR, Nachtsichtmodus und 160°-Erfassungswinkel, mit der Besucher in ganzer Größe aufgenommen werden, wenn sie klingeln. Über die Lautsprecher mit Rauschunterdrückung lassen sich Gespräche führen. Ein Lichtring zeigt Besuchern, wo sich die Klingel befindet. Durch das Videostreaming rund um die Uhr lässt sich jederzeit ein Blick auf das Geschehen vor der Haustür werfen, ob über Smartphone, Tablet oder Fernsehgerät. In der Nest App werden wiederum Momentaufnahmen der wichtigsten Ereignisse gespeichert.

Das Aboprogramm Aware ergänzt dies um rund um die Uhr speicherbare Videoaufnahmen, Gesichtserkennungsmeldungen oder einem bis zu 30-tägigen Videoverlauf. Nest Hello kann ab sofort für 279 Euro bestellt werden. Mitte Juni wird sie auch im Einzelhandel erhältlich sein. Wer sich die Montage nicht zutraut, dessen Hello kann von jedem Techniker einfach in den vorhandenen Türklingel-Stromkreis verbaut werden. Nest selbst empfiehlt einen "Nest Pro", zertifizierte Elektriker, die auch in Österreich zur Verfügung stehen werden.

(red)