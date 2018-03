Neue Nokia-Phones auch in Österreich präsentiert

Fünf neue Nokia-Phones bringt HMD Global ab April auf den Markt. Neben der Neuauflage des ikonischen "Bananenhandys" 8810 in der 4G-Version gibt es auch für Smartphone-Einsteiger das Nokia 1, in der Mittelklasse das Nokia 6, im Übergang zur Highend-Schiene das Nokia 7 Plus und als Flaggschiff das Nokia 8 Sirocco. Details zu den neuen Geräten finden Sie in unserem Nokia-MWC-Bericht.

Wenige Tage nach dem Mobile World Congress hat es sich HMD Global unter CEO Florian Seiche am Mittwoch nicht nehmen lassen, die Geräte bei einer Pressekonferenz im Wiener Palais Daun-Kinsky noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Stolz sei man auf die insgesamt 25 Auszeichnungen, die die Geräte auf der Tech-Messe einfahren konnten, hieß es. Zudem sei man auf einem guten Weg und in rund 50 Ländern bereits unter den Top-5-Geräteanbietern.

Ein Versprechen

Seiche betonte dabei auch das Versprechen, weiterhin regelmäßige und schnelle Software-Updates sowie die neuesten Android-Versionen an die Kunden auszuliefern. Dazu will man noch enger mit Google kooperieren und auf fast unmodifizierte Android-Versionen setzen. "Android One" nennt sich die Initiative, fast unveränderte Android-Versionen auf den Geräten umzusetzen. Das Update-Versprechen soll dabei auch für das Einsteigergerät Nokia 1 gelten, das nicht auf Android One, sondern auf der Android Oreo Go-Version läuft.

Das Go-Betriebssystem wurde extra für schwächere Hardware entwickelt und besetzt weniger Arbeitsspeicher und Gerätespeicher. Es beinhaltet eigene Google-App-Modifikationen von vielgenutzten Anwendungen wie Maps oder YouTube. "Selbstverständlich" gelte auch hier das Versprechen der regelmäßigen monatlichen Updates, so Seiche. Und wie auch die großen Brüder soll das Nokia 1 zumindest zwei Betriebssystem-Versionsupdates garantiert bekommen. Möglicherweise aber mit einer kleinen Verzögerung, die daran liege, dass Google nicht gleichzeitig die Updates für Android One und Android Go ausliefere.

