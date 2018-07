Nun wird jedem angezeigt, wenn man was weiterleitet

Leiten Sie eine WhatsApp-Message weiter, wird diese im Chatverlauf künftig als "Weitergeleitet" angezeigt. Warum die Funktion eingeführt wurde? Damit für mehr Transparenz gesorgt ist. Vor allem in Indien war WhatsApp in die Kritik geraten. Viele User missbrauchten den Messenger-Dienst, um falsche Nachrichten zu verbreiten.

Deshalb kam es in Indien in den vergangenen Monaten zu mehreren Fällen von Lynchjustiz. So wurde ein Video einer angeblichen Kindesentführung massenhaft verbreitet – das Video war eigentlich Teil einer Aufklärungskampagne. Im Messenger wurde es allerdings mit der Nachricht verbreitet, dass der zu sehende Mann Kinder entführe. Der Betroffene wurde von einem Mob gejagt und ermordet.

