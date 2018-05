Obamas unterschreiben Mega-Deal mit Netflix

Kommt ein neuer "House of Cards"-Ableger? Barack Obama und seine First Lady Michelle Obama könnten bestimmt das ein oder andere pikante Detail ausplaudern.

Klar ist eines: Die beiden werden in Zukunft Shows und Filme mit Netflix produzieren. Das twitterte der Streaming-Dienst am Montag.

Keine Anti-Trump-Kampagne

Laut der "New York Times" möchte Obama die Plattform aber keinesfalls als politisches Schlachtfeld nutzen, um gegen Trump zu wettern. Was das Ehepaar aber genau plant ist noch nicht klar.

Das Ehepaar erklärte in einem Statement: "Eine der Freuden unserer Zeit im öffentlichen Dienst war es, so viele faszinierende Menschen aus allen Bereichen des Lebens zu treffen und ihnen zu helfen, ihre Erfahrungen mit einem größeren Publikum zu teilen. Aus diesem Grund sind Michelle und ich so aufgeregt, mit Netflix zusammenzuarbeiten – wir hoffen, die talentierten, inspirierenden, kreativen Stimmen zu kultivieren und zu fördern, die mehr Empathie und Verständnis zwischen den Völkern fördern. Wir wollen ihnen helfen, ihre Geschichten mit der ganzen Welt zu teilen."

(slo)