Online-Generator bastelt Wunsch-Ministerium

Für die einheitliche Design der Logos der verschiedenen Bundesministerien musste die türkis-blaue Regierung 70.000 Euro bezahlen, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hervorging.

Das verwunderte insofern, als Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal zunächst davon sprach, dass sie "mit internen Ressourcen des Bundeskanzleramtes entworfen" worden seien.

"Ministerien für alle"

Der Web-Entwickler und Grafik-Designer Gregor Onatcer findet, das 70.000 Euro teure Design sollten die Bürger Österreichs möglichst effizient ausnutzen. Deshalb programmierte er einen "Ministeriengenerator", mit dem sich jeder selbst ein Wunschministerium in offiziellen Regierungsdesign basteln kann.



So einfach die Bedienung ist, so grenzenlos sind die Möglichkeiten, die einem der Ministeriengenerator bietet.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

